受美股上漲帶動，由科技股領軍，周四歐洲股市收高。美國最新公布的失業數據，緩解了投資人對聯準會激進緊縮政策的擔憂，華爾街股市強勢表態。

美國最新公布的數據顯示其勞動力市場持續降溫，緩解了聯準會可能繼續採取激進升息政策的擔憂，亦提振了市場的風險偏好。

周四泛歐STOXX 600指數收漲0.7%，報430.35點；今年以來下跌近12%，投資人將懷著戒慎恐懼的心情邁向2023年。

OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示，投資人將以謹慎的心態邁向2023年，他們將為更多的升息做準備，也預期全球經濟將陷入衰退。

在主要類股方面，歐元區政府公債殖利率下跌，帶動對利率敏感的歐洲科技股指數勁揚2.0%，給泛歐STOXX 600指數帶來最大的提振。

受基本金屬價格拖累，歐洲礦業股收跌0.4%，是唯一收黑的主要板塊。中國是基本金屬最大的消費國，投資人對其需求復甦前景感到擔憂。

在主要消息方面，北京當局在本周早些時候宣布進一步放寬新冠防疫限制，全球市場應聲反彈，但中國疫情飆升會如何衝擊這個全球第二大經濟體的復甦，仍然令人擔憂。

中國疫情的規模，以及對官方數據的質疑，已促使美國、印度、義大利、台灣和日本對來自中國的旅客實施新的境管規定。歐盟衛生安全委員會（Health Security Committee）周四在布魯塞爾召開緊急會議討論可能的應對之道。

歐盟執委會發言人表示，考量到中國的情勢，歐盟在公衛措施方面的團結與協同行動至關重要。執委會將持續推動成員國商討對策。於此同時，歐洲疾病預防管制中心宣布，基於歐洲地區民眾免疫力較高等因素，目前「沒必要」強制要求從中國入境的旅客進行新冠病毒篩檢。

西班牙公布11月零售額年減0.6%，扭轉10月份的年漲1.0%。西班牙IBEX 35指數收平，報8,318.3點。

Hargreaves Lansdown股票研究部門主管Derren Nathan表示，目前不確定歐洲的消費者是否已經感受到通膨的全面影響，因此情況可能更嚴竣，大品牌要繼續漲價可能變得較為困難。

德國批發與外貿聯合會（BGA）表示，歐洲最大經濟體德國的出口商對明年不抱有太大期望，他們認為在中國的主要客戶將遇到一些狀況，中國的新冠感染病例激增和價格持續上漲，將導致美國客戶變得謹慎。

在主要股市方面，英國富時100指數收漲0.21%或點，為7,512.72點。德國DAX指數收漲1.05%，為14,071.72點。法國CAC 40指數漲0.97%，收在6,573.47點。義大利富時MIB指數漲1.2%，收在24,056.55點。

在焦點股方面，礦業公司Antofagasta股價下挫2.1%，其位於智利Coquimbo地區的Los Pelambres礦場的運作受到封鎖影響。

瑞士商品貿易與礦業公司Ferrexpo下跌3.0%，其控股股東、富豪投資人Kostyantyn Zhevago遭法國當局拘留。該主要鐵礦石粒（Iron ore pellet）生產商表示，大股東Zhevago遭到拘留與公司事務無關。