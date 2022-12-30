金融業變乖、更緊繃了，今年罰鍰特別少！金管會公布今年金融業裁罰狀況，據統計至2022年12月29日止，銀行、證券期貨（含上市櫃公司）、保險等三業總共吃311張罰單、罰鍰金額達2億5,270萬元、下探四年新低，也僅達成今年全年預算目標2億9,136億元的86.7％，達成率跌破9成，較前低2011年達成率87.3％還更低，恐創史上新低。檢視今年大單還是銀行局所開，主要重罰大股東干政和整肅理專A錢歪風。

為何今年有理專A錢、銀行當機出包頻頻，罰鍰卻變少？金管會分析，主要是理專十誡上路後成效漸顯，業者加強內稽內控，且銀行法129條第7款的罰度從1千萬元拉高到5千萬元，若理專A錢情節嚴重且發生在新法實施之後，罰鍰金額將拉高，也發生赫阻之效。理專A錢裁罰案從四年前的8件逐年銳減，2022年理專A錢案大減、罰鍰自然降低。另外，今年較沒有大型弊案，也是罰鍰較少之因。

就各局開罰狀況來看，銀行局今年共開出20張罰單，共罰1億912萬元，件數比去年同期多七件，但金額少377萬元、年減0.34％，前三大苦主為開發金被罰2,000萬元、永豐銀理專不當銷售挨罰1,800萬元、台灣銀行理專挪用款項遭罰1,400萬元。顯示金管會今年監理重點放在嚴懲大股東干政和整肅理專A錢歪風，保障消費者權益。

金管會近年緊盯金控大股東干政，繼新光金、開發金後，金管會透露目前也在檢視其他金控，農曆年後恐再開罰。金管會主委黃天牧近日財委會中也表示，針對金控大股東干政，將透過「修法與金檢」兩方式強化，修法草案預計明年上半年出爐。

在證券期貨投信部分，共37件、開罰2,266萬元，金額年減4成，因去年檢查局有去查核期貨商、有較多罰鍰，但今年沒有，導致期貨商罰鍰金額年減近7成最高，另上市櫃今年罰單達189件、4,322萬元，不管是件數還是罰款金額也都較去年少。

保險業合計全年罰單65張、罰鍰7,770萬元，金額年減32.43％，主因是今年不如去年有單筆特別高的罰單。