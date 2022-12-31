衛福部疾病管制署公布最新疫苗受害救濟審議結果，共有12案獲得救濟，其中一名高雄市70多歲韓姓男子，有多重心血管病史，接種莫德納疫苗後返家途中死亡，因無法排除過敏性休克之可能性，核予救濟金30萬元。

根據193次VICP審議小組會議記錄，本次共審議90案，其中12案獲得救濟，包括新冠疫苗10案（AZ 7案、高端2案、莫德納1案）以及流感疫苗1案、卡介苗1案，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，核予救濟金額5000元到30萬元不等。

本次審議案件中，獲救濟金額最高的是高雄市韓姓民眾，接種莫德納疫苗後於返家途中死亡。個案本身有冠心症、高血壓性心臟病、心肌梗塞及心房顫動等多重心血管疾病史，依據症狀發生時間及臨床表現，較可能致死原因為潛在心血管疾病急性發作，惟時序上無法排除過敏性休克之可能性，無法確定與接種疫苗之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」 第18條第1項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金30萬元。

其他新冠疫苗相關獲救濟案件包括，7名個案接種AZ疫苗後，分別出現局部脂肪萎縮、蕁麻疹、視神經炎、肺炎合併敗血症、腦皮層微小靜脈血栓、血小板低下及貧血等不良反應，核予救濟金5000到4萬5000元不等；另有2案接種高端疫苗後，分別出現嘔吐、胸悶症狀，以及表皮葡萄球菌感染，分別核予救濟金5000元及1萬元。

另外2案為卡介苗和流感疫苗相關。嘉義縣方姓民眾出現左腋下淋巴結腫大症狀，經專家審議與接種卡介苗相關，核予救濟金1萬元；高雄市蕭姓民眾住院治療前有扁桃腺炎及腹瀉等感染情形，胃鏡檢查顯示十二指腸發炎，惟個案腸胃道症狀仍有可能為過敏性紫斑症所致，其症狀無法確定與接種季節性流感疫苗之關聯性，核予救濟金2萬5000元。