林園海洋溼地公園是民眾休憩及觀賞溼地生態的最佳場所，在溼地教育的推廣上也扮演極重要的分量，因為公園內生物種類極為豐富，像是紅樹林、海茄苳、水筆仔，相當適合親子共遊，寓教於樂。

溼地公園大明星 秋冬來見客

堪稱溼地公園「大明星」就非倒立水母莫屬，本名仙后水母，以倒立使共生於觸手及身體的蟲黃藻行光合作用，供應自身能量，顏色以乳白、咖啡色居多，也會出現罕見夢幻的藍色仙后，在水中舞動，令人驚艷，由於這群水母怕熱，只有在秋冬到隔年春天，才會見客。

遊訪林園 品嘗洋蔥好滋味

期間限定的還有一顆顆飽滿的洋蔥，每年農曆春節前後，踏進林園區內，從清水巖山腳下到沿海及溪州里一帶的田地，就能看到農民正忙碌的採收，裝袋運上貨車，再送到餐桌上，不管當主角或是配角，都是一道道佳餚。

提到洋蔥可能第一印象不會想到林園，但不說可能不知，其實台灣的洋蔥是在二戰時期由農民從日本引進美國品種，並到林園試種成功，讓林園成為全台第一個、也是高雄唯一種植洋蔥的地區，且林園洋蔥碩大、鮮甜多汁不嗆鼻，要論品質和口感，絲毫不遜色。

由於林園洋蔥盛產期在每年的1月至3月，林園區長簡水彬歡迎遊客到訪林園，除了參訪溼地公園外，也不要忘了品嘗期間限定的在地好滋味洋蔥，到林園「搧海風、吃洋蔥」。

（林園區公所廣告）