俄羅斯在跨年夜和元旦連續空襲烏克蘭首都基輔，基輔市軍事管理局長在通訊平台Telegram上宣布，基輔今天發出警報；市長也表示有一區發生爆炸，造成一名少年受傷送醫。

綜合路透社和法新社報導，俄羅斯在跨年夜和元旦對基輔等城市發動一連串飛彈和伊朗製無人機攻擊，連兩夜持續轟炸。基輔市軍事管理局今天凌晨1時發出警報。

基輔市軍事管理局在Telegram上宣布：「基輔遭受空襲…全市發布空襲警報。」

基輔市軍事管理局長波普科（Serhiy Popko）呼籲民眾「留在避難處」。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）通報基輔東北區傑斯納（Desnianskiy）發生爆炸，並說「緊急服務人員正趕赴現場」。

他在凌晨1時20分左右說：「基輔傑斯納區一名19歲少年受傷送醫。」

基輔州軍事管理局長庫列巴（Oleksii Kuleba）表示，空襲觸發基輔州防空系統。

他說：「基輔州危險仍在！我們的防空部隊正在對付目標。現在最重要的是保持冷靜，並待在避難處直到警報解除。」

俄軍12月31日攻擊基輔等城市造成3人喪生，1月1日新一波攻勢在烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）釀1死。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1120102