系統電子(5309)積極拓展歐美客戶，加速海外市場布局，耗資1500萬美元在美國設廠，預計三大主力產品均設有產線，隨著三大產品線可望穩定成長，系統電看好今年營運表現。

儘管市場普遍疲軟，受惠於疫情趨緩刺激車用AM市場，系統電第4季TPMS(胎壓偵測器)藍芽及AM雙重貢獻淡季不淡，系統電出貨穩定，且IPC(強固工業電腦)全力出貨，推升系統電2022年前11月合併營收為30.94億元，年成長38.67%。

根據AutoForecast Solutions最新數據統計，至2022年底，全球汽車市場累計減產量將攀升至448.5萬輛，但因多數國家已陸續解禁，並恢復正常商業活動，無論是日美車隊需求，或是更換零件需求上升的AM市場，均成為系統電出貨推手，加上國際環保法規的制定，促使能源車市場需求逆勢不斷成長，亦提升系統電在OEM市場的出貨力度。

在IPC方面，系統電IPC第4季出貨量急起直追，雖然IPC今年在公司的整體營收貢獻上只有一個季度，但IPC屬於相對高毛利的高階產品，對公司獲利有不錯的挹注，加上明年是整年度的出貨，有助於公司獲利表現。

至於儲能產品，系統電除大型儲能櫃外，也研發出的分散式模塊機，將可強化在中小型企業用戶的推廣，為系統電營收增添成長動能。

系統電也加速海外市場布局，耗資1500萬美元在美國設廠，並針對公司三大主力商品都設有產線，希望搶食海外商機。