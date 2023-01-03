3名登山客井步山傳失聯，有驚無險已尋回。(屏縣消防局提供)

屏東警消獲報，元旦連假期間，傳出由23人組成的登山團，攀登井步山，傳出3人失聯，警消獲報出動前往救援，所幸不久後傳來音訊，人已走回步道，虛驚一場。

警消表示，這組登山團隊，因下山時人員分散，其中有3人一直到下午無法取得聯繫，擔心時間已晚，因此報案請求協尋。消防局立即派遣8車、14人前往搜尋，當天下午4時失聯者來電表示，3人已回步道，警消陸續接觸後帶回，經歷約2小時30分協尋過程後完成任務。

井步山位於屏東縣霧台鄉阿禮部落，海拔高約2066公尺，有「阿猴富士山」之稱，因路徑明顯易走，因此成為多數山友熱愛攀登的百大名山之一。

霧台消防分隊呼籲，此團發生時天候不佳，雨勢時大時小，天氣寒冷且天色約下午5時即開始昏暗，這對登山人員無疑就是增加危害風險的因子，所以籲請登山健行民眾除應備妥各項登山器具，如頭燈、電池、雨衣、保暖衣物、手機、水、飲食等，同時也要懂得如何操作相關登山APP。

若在迷失不知方向時經由手機報案與受理單位取得聯繫，切勿再行移動，應在原處靜待等候救援；尤其團體登山民眾，不可分散行走，隊伍前後要有分配安全人員保持目視或在可通訊的範圍實施維護，團體登山民眾要有同進同出概念，否則萬一發生失聯案件，恐會造成生命危險憾事發生。