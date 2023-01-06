總統視導陸軍機步234旅聯兵一營，旋翼型無人機首度公開演練。（曾薏蘋攝）

總統視導陸軍機步234旅聯兵一營，旋翼型無人機首度公開演練。（曾薏蘋攝）

總統視導陸軍機步234旅聯兵一營，旋翼型無人機首度公開演練。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統今視導「陸軍機步234旅聯兵一營」，陸軍去年底接裝的旋翼型無人機，今也首度公開演練；陸軍表示，藉由旋翼型無人機進行戰場監偵，使戰場景象從2D變成3D。

蔡英文總統今前往嘉義地區勗勉戰備部隊，國安會祕書長顧立雄、國防部長邱國正等人也陪同出席，邱國正上週與總統去澎湖視導，一身軍裝，迷彩小帽意外被澎湖冬季狂風吹跑，意外成為焦點，邱國正今天則改穿著便服，沒有戴帽子現身。

蔡總統第一個行程是視導「陸軍機步234旅聯兵一營」；這次除傳統的地面兵力進行演練外，演練內容是以水上機場遭敵人空降突入為場景，執行戰備部隊機步排的防護應援任務，並結合部隊行動、戰鬥程序及預想遭遇狀況，設計攻擊準備，攻擊實施、奪取目標及鞏固與整頓4項演練課目

陸軍機步234旅聯兵一營的機步排應援作戰實兵演練，雖然採空包彈演練，但是現場還是飄散濃濃煙硝味，接近實戰化作戰，扮演敵軍者，在中彈倒地後，更是一動也不動，非常逼真。

此外，機步234旅聯兵一營今出動CM-23裝甲迫砲車、CM-32裝步戰鬥車、CM-34 30公厘機砲裝步戰鬥車參與演練，也出動由中科院所研製的「旋翼型無人機」戰場監偵；但是對於此款無人機的確切型號，陸軍並未透露。

同款無人機在中科院於去年11月邀訪媒體的活動即已公開亮相，而今天是首度演練；當時中科院表示，這款旋翼型無人機的籌載載重能力高，懸停時間長，可定點長時監偵，導控半徑約30公里，可滯空1小時，且可耐受6級強風，抗天侯能力佳。

另外，該機也具備自主起降、雙機導控、即時影像傳輸等功能。未來將投入近海、岸陸地區戰術偵查、監視，並可介接國軍情傳系統。

據了解，「旋翼型無人機」已交付陸軍使用，去年交裝14套、28架，今年則會再交付36套、72架，交機進度都正常。