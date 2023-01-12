觀旅局今在富岡召開地方協調會，說明活動規畫。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園燈會將於2月1日至12日首度在楊梅富岡登場，各展區布置試燈中，近來民眾發現，高掛老街的燈籠編排易引起「三長兩短」聯想，地方長輩認為不太吉利。桃市府觀光旅遊局表示，將修改設計統一2盞1串，表現「好事成雙」意象，今也辦理地方協調會，與居民溝通活動管制事宜。

桃園李姓民眾表示，富岡信義街老屋前的燈籠已掛上好幾天，原先都沒人注意到，最近晚間試點燈後大家會多看兩眼，發現燈籠是以「三長兩短」方式編排，3組3盞1串後接2組2盞1串。在地長輩認為，難得富岡辦大型活動，應該是喜事才對，這種編排會引發不吉利聯想，盼能盡速調整設計。

不過，也有民眾直言，燈籠頗有過年氣氛，不必過度聯想，還能換個想法是好事會「接二連三」降臨。

觀旅局回應，當初設計是因有長有短較有層次感，沒想到三長兩短意涵，現在的編排讓居民有不太好的聯想，數日前有人反映，也決定馬上修改，全數改為2盞1串，代表「好事成雙、雙雙對對」的喜氣意象，將於1月20日前修改完畢。

觀旅局今上午在富岡豐野市民活動中心辦理桃園燈會地方協調會，在地議員、里長、鄰長與地方團體等約60人到場參與，向民眾報告燈會規畫，包括燈組展區、展演活動、交通管制、停車資訊、垃圾清運點等。

觀旅局說明，富岡居民相當關心道路管制問題，已發交通宣導單，展區包括富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站及周邊街區，規畫行人徒步區與禁止路邊停車街道，還有禁止汽機車通行及停放且居民須憑證進入的管制區。

此外，2月5日下午至晚間在富岡也將舉辦慶元宵踩街活動，自富岡國小側門出發，經中正、成功路至富豐北路，屆時周邊街區都將管制汽機車進入。另規畫集義祠與中國科大共2處汽車停車場，機車可停至富豐北路272巷，白線及汽車格皆改為機車臨停區，詳細資訊可至活動網站查詢。

今協調會中民眾也關心接駁車路線，目前規畫燈區內綠線與外圍藍線接駁車，另詢問是否有楊梅火車站至富岡的接駁車。對此，交通局表示，燈區就在富岡火車站周邊，楊梅有火車或公車可至富岡，不再開設免費接駁車，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具。

今年桃園燈會打造遊樂園主題，主燈「FUTU未來兔」將有動態展演秀、搭乘「時空列車」穿梭燈區還可到「大三元」與「喜八啦」試試新年手氣，此外還有多組融入在地鐵道、客家、茶葉等意象的特色燈組，邀民眾屆時一同來點亮富岡小鎮。