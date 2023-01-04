路透社指出，日本首相岸田文雄預估最早將於元月13日，親自飛往美國華盛頓面見拜登總統。由於日美這次會議計畫尚未浮出檯面，白宮對此消息目前是不予置評。

根據不同外媒報導，岸田文雄會這麼急於想在一周後就親赴美國，應該跟頻頻試射導彈的朝鮮，日前宣布將建立更強大的核武力量有關。除了日本以外，國土緊鄰朝鮮的韓國也是不勝其擾，但對這位強勢鄰居也拿不出更具體法子，只能跟美國一直進行大規模軍演因應。

除了朝鮮外，面對日漸茁壯的解放軍，日本也感受到強大威脅性。據悉，岸田與拜登會面也會協商日本國安政策。為了增添軍武肌肉，岸田政府上個月推出自2戰後最大規模的國防預算，2023年度起的5年內，共要編列高達43兆日圓，希望在2027年度達到經濟成長2%的水平。

身為2023年G7主辦國的日本，也在緊鑼密鼓準備5月在廣島的這場國際盛事，若沒意外，拜登也會計畫出席。由於廣島是美國投下兩顆原子彈並終結第2次世界大戰的其中之一城市，外界也很好奇美國到時候將會發表什麼談話。