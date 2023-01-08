疫情影響逾3年，各項原物料、運費、材料成本都上漲，茶飲業紛紛喊漲價，全台擁有525家連鎖店的南霸天飲料店「茶の魔手」去年霸氣宣布全面凍漲，不過今年才剛開始就撐不住了，日前宣布1月13日起全產品調漲5元。

「茶の魔手」日前在臉書發文，因世界性高度通貨膨脹，為維持良好的產品品質，自1月13日起全產品調漲5元，未來會更精進產品安全及品質。

茶之魔手在臉書發文，因世界性高度通貨膨脹，自1月13日起全產品各調漲5元。(翻攝自茶之魔手臉書)

其實去年1月25日各家飲料店漲聲響起下，「茶の魔手」曾在臉書霸氣宣布全年不漲價，老闆王賢明當時說，原物料雖漲，茶飲利潤扣除人力、租金、加盟金等成本，仍有約20％利潤，不應將漲價成本轉嫁給消費者，純茶類維持25元，相較坊間很多茶飲業者都已漲到30、35 元，「茶の魔手」被網友稱為佛心企業。但疫情持續、加上俄烏戰爭爆發，「茶の魔手」也撐不住了，決定13日起全面漲價5元。

雖然漲價，但網友們仍大讚：「小英上任就調漲過4次薪水了，茶魔只漲5元算合理了」、「不錯了啦，幾乎是最後漲的，而且茶魔單價算親民，又愛用台灣農產品」、「就算是漲價你們還是最便宜最划算的茶」；但也有人表示「不是暴利？堅持不漲？現在的老闆怎麼都忘了自己說過的話」。