黃薇渟逛殭屍展。（寬宏藝術提供）

黃薇渟逛殭屍展。（寬宏藝術提供）

黃薇渟逛殭屍展。（寬宏藝術提供）

黃薇渟逛殭屍展。（寬宏藝術提供）

2023最毛的展覽「殭」在士林科教館驚悚開展！女星黃薇渟雖然害怕，但4日仍然前來挑戰！黃薇渟表示，展區布置得非常用心，一踏入就被殭屍嚇到，尤其殭屍打造非常精細、漂亮，每隻都有自己的特色，真的很喜歡；此外展區除了擺放10多隻1：1仿真殭屍，也結合聲光效果與互動體驗，讓民眾更能身歷其境，更一口氣陳列近百件鎮煞法器及人氣爆棚的粉紅超跑迷你版，要逛展民眾安心逛展。

明清小說盛行造就了獨特的志怪文化，展覽也根據清代詩人袁枚筆下紀載，打造八種1：1擬真殭屍。黃薇渟說，由歷史文字轉化為逼真實體的殭屍，呈現在八卦陣上面，可以看見每隻殭屍不同的面貌與特色，是整個展區最喜歡的地方。除了八品殭屍，展覽在布置與設計上面都非常的用心，有可怕的部分、也有可以拍美照的地方，很適合每個人來逛。自認膽小的黃薇渟也覺得在剛開始逛展時非常害怕，但被嚇到了卻「不認輸」，想找機會報復，把殭屍嚇回去！逛完展後雖然全身發熱，但膽子好像變大了一點，而且被這樣嚇過，全身肌肉緊繃又放鬆，釋放壓力好像對身體還不錯。

展覽的布置毛骨悚然也讓黃薇渟想到過去曾被「鬼壓床」的經驗，黃薇渟透露，過去有拍戲很累回家睡覺時，突然覺得全身麻痺，睜開眼看見房間角落個有黑影男在看她，全身無法動彈也出不了聲音，後來睡醒時黑影就不見了，不知道是不是太累的錯覺，但還是覺得非常毛。

她最近剛結束6個月的戲劇拍攝，又接下拍攝期也長達近6個月的新戲，黃薇渟說，雖然是體力上的挑戰，但也很感謝有這樣的機會，在逛展拍照時，她一直要求攝影師拍出恐怖的照片，看能不能收到恐怖片的戲約！