政府去年稅收超徵4500億，行政院長蘇貞昌昨(4)日宣布，每人擬發放6,000元現金，並在農曆年後入帳。然而，民進黨立委高嘉瑜認為，稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失，至今卻未見檢討。前立委林濁水則以「真是欲加之罪何患無辭」反嗆高嘉瑜。

高嘉瑜昨日表示，稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失，至今卻未見檢討。她認為，所謂「稅收預算」，理應透過事前的合理編列，依此量入為出，若持續性的鉅額超徵則意味著「量入失敗」，即是政府無法正確預估、有效掌握財源，自然也「難以為出」，進而導致施政進度落後、行政效率不彰。

對此，林濁水昨在臉書表示，三年稅超過年初預算，政府和民眾都高興得要命，不料卻連民進黨人都有跟風學舌說「政府行政疏失而超徵稅」。林濁水指出，原因其實先是中美經濟戰，全球産業鏈重構，帶來意外對台灣巨額投資及外銷暢旺，以及疫情來襲，造成全球對資通訊產品的需求意外增加而台灣台灣防疫出色，於是出口激增，台灣經濟成長好於年初預期造成的。

林濁水認為，對年初預算預期失真的，哪裡只是台灣政府，豈不是國際重要經濟研究機構都預期失真，難道他們機構中成群經濟學家盡是無能之輩？「真是欲加之罪何患無辭」。針對有網友留言稱「主計處要打屁股」，林濁水也回文「打全球所有預測台灣經濟的經濟學家的屁股吧，那才公平」。