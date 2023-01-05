隔夜美股收高，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數更是大漲8.57%，周四香港恆生指數開漲2.4%，盤中一度站上21396點，創下去年7月11日來的近六個月新高，惟目前漲幅收斂至1.15%，報21032.99點。國企股目前漲1.38%，報7163.27點。

恆生科技股指數目前漲1.1%，漲幅亦較盤初的逾3%縮小。小鵬汽車漲7%，表現最佳，其次為舜宇光學漲6.3%，蔚來漲5.4%。蘋果砍單的傳聞持續帶來打擊，瑞聲科技跌8.2%，跌幅最大；其次為金蝶國際跌3.8%。

阿里巴巴目前漲2.59%，稍早前一度漲近8%，京東目前漲2.32%。投資人看好中國後疫情時代的復甦前景，以及中國政府批准重慶螞蟻消費金融公司增資，市場臆測螞蟻集團最快可能在2023下半年重啟IPO。京東在美掛牌股票飆漲14.7%，持有螞蟻22%股份的阿里巴巴在美掛牌股票隔夜大漲12.98%。

藥明生物漲2.5%，稍早前漲近8%，股價創下一個月新高。該公司宣布與葛蘭素史克（GSK）達成數項藥物的研發、生產和商業化授權協議。