周四即將公布的消費者物價指數(CPI)，檢視通膨狀況，重要科技股支撐，周二美股四大指數齊揚，周三台股開漲19.9點報14822.86點，早盤最高達14842.74點，隨後周四將召開法說會的台積電翻黑走疲拖累大盤，加上金融弱營運拖累族群股價，台股開高走低，電金均弱，最低達14734.44、跌68.52點，惟尾盤電子權值股撐盤，大盤跌幅略收斂，終場仍跌破14800點大關。

周三終場，加權指數下跌51.52點或0.35%，報14751.44點，成交量降至1600.84億元；櫃檯指數上漲0.47點或0.25%，報188.52點，成交量亦降至521.89億元。

周四台積電(2330)將召開法說會，周三開高走低，收跌1.5元或0.31%，報484.5元；然晶圓雙雄不同電，聯電(2303)平盤之上整理，收漲0.15元或0.33%，報45.15元。而鴻海跌0.3%，以99.1元作收。

高價股方面，股王大立光(3008)震盪收紅，股后信驊(5274)2000元關卡失而復得，收持平。千金股旭隼(6409)、力旺(3529)雙雙收跌，800元以上個股，富邦媒(8454)強漲8.55%，譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)收紅，其餘如亞德客-KY(1590)、世芯-KY(3661)、嘉澤(3533)則收黑。

鋼鐵震盪回神收紅，台南-KY(5906)、富邦媒拉風，百貨股類指高漲近1.5%，成為上市類指漲幅第一。玻陶、航運、水泥、食品等均漲幅居前，由傳產領頭，半導體、電子開高後走疲翻黑，然油電燃氣、汽車、網通、塑膠則超過1%跌幅最劇。成交比重方面，半導體、電子占比略降，化工、航運、電機略升。

「台灣先生」谷月涵在2023年記者會上對台股發表看法，台股過去二年恐有點「泡沫化」，仍需時間修正，「現在還沒看到底部」，今年可能跌破萬二大關，甚至下探萬一，但低檔即買點，建議可以保留現金或生技股是防禦型標的。永誠國際投顧分析師楊少凱也表示，這個行情還沒有結束。

去年營收公布結束，關注美國通膨、升息狀況，周四台積電法說會也關注庫存去化狀況，富邦投顧認為，營收表現得宜個股及外資回補半導體股將持續在盤面上輪動表現，但須留意指數逼近萬五大關時，震盪恐加劇。國泰證期顧問處經理蔡明翰則表示，台積電法說若釋出樂觀展望，有助於股價表現，也將為台股帶來動能，宜留意耗材、設備等台積電供應鏈，針對中小型股操作。