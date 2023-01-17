梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的Lucky Animals可愛動物胸針向來是VIP鎖定珍藏的珠寶作品，今年一開春梵克雅寶推出新作，包括泰迪熊（Teddy Bear）、狐狸（Fox）、臘腸狗（Dachshund)、比熊犬（Bichon Frise )和青蛙（Frog），可愛動物栩栩如生、萌樣表情十分討喜。

梵克雅寶的Lucky Animals可愛動物胸針向來是VIP鎖定珍藏的珠寶作品。（Van Cleef & Arpels提供）

Lucky Animals可愛動物胸針誕生於2017年，以金珠飾邊勾勒出動物細膩動人的可愛形態，再揉合裝飾寶石和珍珠母貝，栩栩如生的造型，呼應梵克雅寶對大自然的熱愛，體現地球孕育萬物之美，以及豐饒恩澤的生命力。

梵克雅寶Lucky Animals泰迪熊Teddy Bear胸針。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Lucky Animals狐狸Fox胸針。（Van Cleef & Arpels提供）

每件動物胸針均洋溢鮮明的美學風格，狐狸是機智聰敏的象徵，身披剔透亮澤的紅玉髓皮裘，靈動可愛；作勢騰躍的青蛙，姿態活潑鮮活，充滿躍動感；一臉憨態的臘腸狗有著流線的弧線；俏皮的比熊犬一雙靈動無辜大眼，讓人為之融化；泰迪熊溫馴可愛的萌態，彷彿回到幸福的童年。

梵克雅寶Lucky Animals比熊犬Bichon Frise胸針。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Lucky Animals臘腸狗Dachshund胸針。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Lucky Animals青蛙Frog胸針。（Van Cleef & Arpels提供）

除了推出可愛動物胸針，梵克雅寶近日攜手法國動畫家Julie

梵克雅寶近日攜手法國動畫家Julie Joseph創作新年動畫短片。（Van Cleef & Arpels提供）

Joseph創作新年動畫短片，另外為迎接免年，推出結合多款珠寶創作八款充滿新年氛圍的兔年Line貼圖，免費下載。