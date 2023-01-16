芳怡（Fann）去年發行專輯《桃樂市Telos》，如水蜜桃禮盒般「桃氣十足」的專輯包裝入圍了第65屆葛萊美獎「最佳唱片包裝設計獎」，專輯裝禎設計師WHOSMiNG與芳怡將於2月前往美國洛杉磯參加頒獎典禮。芳怡也在今日推出專輯中〈裝可愛〉一曲的 MV，親自飾演MV女主角，在嘲諷「裝可愛」的現象之餘，也不忘小小自嘲。

芳怡個人的第三張專輯《桃樂市》描寫人在生活中產生的各種情緒，〈裝可愛〉一曲代表的是「偽裝」，是一首以輕快曲調嘲諷「裝可愛」社會現象的歌曲，講話疊字或者娃娃音等，人們會不自覺透過「可愛」這個社群面具，遮掩身處真實生活和虛擬網路文化裡的不安全感。

首次擔綱MV女主角的芳怡很緊張，怕自己的表情動作很僵硬，但導演認為既然是首嘲諷「裝可愛」的歌曲，何不讓芳怡本人去「裝」一下？於是設計讓芳怡分飾多角，模擬成長為網紅的劇情。芳怡才發現：「自己僵硬或尷尬的表情，看起來好像挺幽默的。」只見芳怡戴著水蜜桃頭套出現在水果攤間，不時需拿著鏡頭自拍耍萌，讓芳怡哀號「這很不像平常的自己啊！」但拍攝期間，許多正在挑水果的阿公阿嬤看到這一幕還會轉頭說一聲「哎呦！遮古錐！」水果攤和農林水果店的老闆也很親切，甚至幫忙出主意，一點都不擔心營業受到打擾，才讓芳怡漸入佳境放膽嘗試，直呼台灣太有人情味。

對於即將前往洛杉磯參加2月5日（美西時間）舉行的葛萊美獎頒獎典禮，芳怡表示相當緊張和期待，希望可以藉由這個旅程帶台灣桃外銷美國，讓大家更認識這張專輯，也因為很久沒造訪美國了，想趁機看看以前唸書時的老師、朋友們，有機會也想去Live House看演出充電。她笑說第一次參加葛萊美獎頒獎典禮，特別期待精彩的典禮演出，「就算只是做夢也希望能坐在泰勒絲隔壁啊」。