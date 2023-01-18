桃園市定古蹟新屋葉芳題老屋內，約有2至3處漏水，桃市府文化局過年後將請技師評估施工方式，針對漏水進行緊急處置。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

立委黃世杰近期邀集相關單位會勘，釐清修繕需求，盼早日修復避免影響古蹟保存。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市定古蹟范姜祖堂與葉芳題老屋，是新屋區極具代表性的知名歷史文化資產，不過近年建築遇到強降雨出現漏水、積水等問題，立委黃世杰近期邀集相關單位會勘，釐清修繕需求，盼早日修復避免影響古蹟保存。桃市府文化局表示，將分別改善排水系統與漏水緊急防治，保護文化古蹟。

新屋范姜祖堂建於1854年，為兩進一落四合院，1985年被指定為縣定古蹟，2015年變更為市定古蹟，是獨特雙姓「范姜」一族祭祀信仰與凝聚族人情感的重要祖堂，為范姜姓氏發展根據地，也是客家建築代表之一，具保存與再利用價值。

新屋葉芳題老屋則建於1928年，為一堂四橫三合院，2021年指定為市定古蹟，由於葉家為新屋開拓代表性家族，此宅是家族發展與地方開發的重要場所，具重要墾拓史意義，更是新屋沿海一帶十分精緻的傳統民居，相當罕見。

黃世杰指出，近年范姜祖堂遇到瞬間強降雨，屋內積水問題愈來愈嚴重；葉芳題老屋則是近年才登錄為古蹟，須經調查研究才能規畫整體修復，但現有漏水問題需緊急處理，請相關單位在規畫期間先行修繕。

黃世杰說，范姜祖堂與葉芳題老屋都是新屋相當有代表性的古蹟，表現地方發展與海客文化歷史，盼早日對症下藥完成修繕，守護地方重要文化資產。

文化局文化設施科說明，范姜祖堂地勢較低，周邊都是新開發區，暴雨時易積水，將改善排水系統，目前已完成規畫設計，待客委會核定專案補助後，再啟動後續工程，施作涵管將排水系統接到附近大排。

文化設施科提到，近年啟動葉芳題老屋調查研究，屋內約有2至3處漏水，過年後將找技師評估施工方式，規畫針對漏水處緊急處置，預計最快3至4月間可動工修繕。