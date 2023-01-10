近日有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文，表示自己發現「全台灣最小寵物友善公園」。 （翻攝臉書路上觀察學院／吳建輝彰化傳真）

當地居民說，常常有車輛差點撞上狗，希望相關單位能夠解決，等發生意外就不可愛了。（吳建輝攝）

彰化市和平路三角公園圓環草皮並非原貌，原本該處有被市民譏為最醜建物的蓮花燈塔，後經市公所拆除鋪上人工草皮，不過又被批像墳墓，怎麼做都有人罵。（吳建輝攝）

近日有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文，表示自己發現「全台灣最小寵物友善公園」。而該處就位在彰化市和平路三角公園圓環，附近車水馬龍，當地居民表示照片看起來很可愛、很溫馨，但事實上超危險，常常有車輛差點撞上狗，希望相關單位能夠解決，等發生意外就不可愛了。

彰化市和平路三角公園圓環草皮並非原貌，原本該處有被市民譏為最醜建物的蓮花燈塔，後經市公所拆除鋪上人工草皮，不過又被批像墳墓，怎麼做都有人罵。近幾周開始吸引流浪狗到此曬太陽，模樣可愛被民眾拍下上傳社群軟體引發討論。

照片一出引發熱議，網友表示「看起來很乾淨舒適，也想找時間去躺」、不過也有網友認為就像「寵物伊甸園（誤），真的危險」；當地民眾也直搖頭，表示常常「狗車」爭道，為了閃狗緊急煞車，擔心狗會越來越多，讓圓環交通大打結。

彰化市長林世賢則認為，公所總不能直接把圍籬圍起來，過去因為造景民眾認為影響視線，如果又擋起恐遭民怨，加上圓環車速不快，應該不至於影響交通，但會請清潔隊加強環境衛生，強調他有找到用地可安置流浪犬，但沒有得到縣府回應。

彰化縣動物防疫所所長董孟治則說，流浪犬隻問題需要大家一起解決，縣府加強節育，並鼓勵民眾認養，以改善流浪犬問題，遊蕩在圓環的流浪犬如已節育，就會就地原放，在沒有攻擊性的情況下，也沒辦法任意捕捉，強調中途之家收容有限，鼓勵民眾認養。