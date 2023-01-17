春節將至，淡水古蹟博物館對此也推出一系列的活動，今(17)日推出新的拍照景點「巨兔破關」，預計成為兔年開春最夯的拍照點之一，在古蹟蹦出來的驚訝大兔子超級吸睛，除此之外也有浴衣活動等，歡迎遊客在春節連假期間來淡水走春。

今(17)日正式亮相最新的拍照點「巨兔破關」，為一隻130公分的大白兔在淡水海關碼頭洋樓前探出頭來，驚訝的表情就像對窗臺的大貓說：「蝦米？換我上場了嗎？」，可愛程度與「喵屁卡關」不相上下。

此外，現場還免費提供韓國女團最夯的長兔耳頭飾，歡迎民眾發揮創意與洋樓的裝置藝術合影，而農曆春節期間(初二～初八)再推加碼活動，與巨兔合照上傳至自己的Facebook或Instagram並標註本館（＃淡水古蹟博物館）即可獲得新春小禮，每日限量50份，或至淡古粉絲專頁置頂貼文留言區上傳合照，再抽兔年大禮盒，歡迎參加限時限量的兔年活動，試試新年好手氣。

淡古館長黃麗鈴表示，去年獲得10萬人次朝聖的「喵喵洋樓」，已換上濃濃過節氣氛的新裝，同時把喵屁卡關正式交棒給巨兔破關，祝福所有遊客來年都能破關斬將，兔年行大運。除了巨兔破關外，年節假期推出「兔兒（TOUR）遊淡古」新春系列活動，在淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮台3處古蹟點特別提供兔年限定的印章，每日（初二至初六）前20位集滿三章就可免費獲得淡古旅行選物組禮盒，預計送出100組。

淡水街長多田榮吉故居浴衣體驗推出兩人同行、一人免費（以價高者計費）的好康優惠，紅城小舖也有優惠及扭蛋活動，推薦有興趣的人把握機會。

淡古將於23日（初二）開館，門票1張80元，可同時參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮台3處古蹟，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份享免票優惠，另外淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、淡水木下靜涯舊居等則是全年度免費參觀。