地方人士提案盼保留亞泥新竹廠部分設施，5日上午文化局審議委員前往亞泥現勘，雙方展開文資保存議題討論。（邱立雅攝）

亞泥公司新竹廠因陸續拆除停用的採礦設備，讓地方文史工作者急向新竹縣文化局提案申請將纜車站及塔柱、保護網棚列暫定古蹟。5日上午亞泥公司代表、文資審議委員前往廠區現勘。目前因索道有部分已拆除或正在拆除中，文資審議委員現勘後，將裝料站、卸料站以及連結塔柱列為暫定文化景觀，索道與其餘塔柱因拆除或拆除中，具有危險性，不列入暫定文化景觀範圍。

亞泥公司因失去礦權，近幾年來陸續拆除採礦設備，去年底因一紙公告，讓不少民眾驚覺富含歷史與回憶的採礦設備將消失，有地方民眾向文化局提案，希望將纜車站及塔柱、保護網棚列暫定古蹟，至少保留1座纜車站及塔柱、保護網棚，留下西部僅存的水泥採礦記憶。

5日上午文資審議委員、亞泥代表及關心礦場的民眾前往亞泥展開會議，並現勘卸料站及裝料站。亞泥指出，目前9公里長索道已拆除裝料站側近2公里、卸料站側3.7公里長索道也正拆除中，若此時貿然停工，抑或保留其他塔柱及鋼索不予拆除，如遇地震、豪雨侵襲，恐將發生地質、水保等公共安全疑慮。

此外，亞泥也表示，新竹廠每年對索道塔柱及鋼索等相關設備，所支付的租金、維護保養及更換鋼索等相關費破千萬元，實為沉重的負擔，另土地所有權牽涉300多名地土，一旦納入文化資產或暫定古蹟，恐衍生土地權益爭議。

5日當天經過文資審議委員現勘後，初步得出兩項結論，包括裝料站、洩料站以及連結的塔柱，列為暫定文化景觀，至於纜車的索道跟塔柱，目前部分已拆除、部分拆除中，具有危險性，不列入暫定文化景觀範圍。文化局表示，列為暫定文化景觀之後，未來會持續提出討論並再次現勘，看是否將之變更為文資保存。