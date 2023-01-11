黎明自辦市地重劃區地主今天到黎明幼兒園抗議土地遭霸佔。（張亦惠攝）

黎明幼兒園因不願加入黎明自辦市地重劃，與重劃會纏訟多年，11日上午重劃區多名地主到龍富路抗議，認為市府應讓黎明幼兒園盡快拆屋還地。黎明幼兒園園長林金連則說，自己從頭到尾沒有說要參加重劃，土地是他的，地主們找錯人、搞錯方向了。重劃會與黎明幼兒園的案子目前仍在訴訟中。

黎明幼兒園建物拆遷案自2009年起與重劃會纏訟至今，台中地院一審、台中高分院二審、更一審都判決黎明幼兒園勝訴，到更二審、更三審卻判決黎明幼兒園敗訴，需拆除，去年更四審黎明幼兒園勝訴，重劃會敗訴後再上訴，目前還在最高法院訴訟中。

何姓地主表示，自己當初只是守法參與重劃，重劃後他與弟弟分配到800坪的土地，就位於黎明幼兒園所在地，他們只是守法的公民，但卻沒想到自己的土地有權狀卻無法使用，希望市府盡快將違章建築拆除，還地於民，讓他們能正常使用。

林金連說，他從來沒有同意重劃，土地本來就是他的，何姓地主應該去找台中市政府或重劃會，為什麼來找他要土地？地主搞錯方向了。

單元二黎明自辦市地重劃區經市府於2008年1月29日核定重劃計畫書，總面積約186公頃，土地所有權人數約2549人，於2011年間完成土地分配公告，續於2013年辦理土地點交。

地政局重劃科長陳芸宏表示，黎明幼兒園位置坐落於「25米道路用地」、「公園用地」及「住宅區」，其中道路及公園用地屬公共設施用地，幼兒園所坐落多筆土地，在重劃前園長林金連均已移轉出售給張姓園長，並經法院判決分配成果確定在案，何姓地主重劃後的土地被黎明幼兒園建物佔用，因目前還在纏訟中，無法點交。

地政局表示，黎明幼兒園建物拆遷訴訟案自98年起與重劃會爭訟至今，目前仍由最高法院審理中，市府尊重司法判決及法律程序執行，立場絕不偏頗，後續視法院判決確定結果依法辦理相關事宜。