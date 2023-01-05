47歲金曲台語歌王翁立友日前宣布與圈外人Emily結婚喜訊。他5日率同門師妹謝金晶、蕭玉芬及林琇琪逛年貨大街，個性低調的他很保護太太隱私，連師妹們都沒看過大嫂的模樣，並坦言，早已秘婚1年，2人在去年2月11日登記結婚，卻因為疫情影響，夫妻倆達成共識只有簡單家宴，不會辦婚宴。

他也表示，太太是上班族，年齡、工作則不多談，因為不希望婚後會影響她日常生活，「她想要以後還能正常逛菜市場」，更幽默自虧今年要去安太歲，「安太座跟安太歲一樣重要」。喜愛小孩的他，透露太太還沒懷孕，不過他剛好屬兔，正努力做人、拚生兔寶寶，未來盼至少生2個小孩，「男、女我都喜歡，健康就好」。

他與太太由朋友介紹相識，起初是他比較喜歡她，主動相約踏青出遊，交往2年後，他在飯店浪漫求婚、送上1克拉鑽戒；2人目前沒有蜜月計畫，加上他近來推出新專輯《刀馬旦》正值宣傳期，笑說，「我習慣一休息就待在家，現在會慢慢逼自己開車出去走走，先從台灣開始出去玩。」