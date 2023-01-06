金管會公布2022年下半年金融機構申請增設國內分支機構核准名單，核准上海商銀增設台南市、苗栗縣2處分行，台中銀增設台南市及新北市2處分行，以及基隆一信增設台北市內湖區分社、台中二信增設台中市南屯區分社，合計共6處據點。

不過，在數位金融趨勢及疫情衝擊下，國銀申設實體分行意願逐年下降。2022年雖有4家銀行合計增設5家分行，但共有7家銀行合計裁撤25家分行，其中外銀分行多達21家，史國銀分行家數截至去年底降至3384家，為2011年3359家以來近11年低點。

金管會2004年時凍結國銀申設分行，直至2007年5月重新開放。2014年起採總量管制，需有銀行裁撤分行才有增設額度。2017年10月進一步將每年申設次數增加為2次，每年5月及11月均可提出，但若規畫在偏鄉申設據點，則可隨時提出申請、不受限制。

銀行局副局長林志吉表示，2022年共有4家銀行合計增設5家分行，包括三信商銀增設2家分行，陽信銀、一銀及玉山銀各增設1家分行。其中，玉山銀及一銀皆為裁撤1家分行後再新設1家分行，主要因應分行遷址而先停業再新設。

不過，2022年共有7家銀行合計裁撤達25家分行，除了上述的玉山銀及一銀各裁撤1家外，以台灣渣打銀一舉裁撤達12家最多、台灣星展銀裁撤5家居次，台灣匯豐銀裁撤4家，合計外銀便裁撤達21家分行。另外，土銀及遠東銀則各裁撤1家分行。