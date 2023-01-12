大立光(3008)將於今天下午舉行法說會，法說會前外資看法不一，其中美系及日系外資分別給予大立光「建議買進」及「買進」評等，歐系外資則降評至「中立」，由於市場觀望氣氛濃厚，大立光今天盤中股價走弱。

大立光今天下午舉行法說會，公布2022年第4季及2022年財報，並說明第1季展望；傳統淡季來臨，且蘋果iPhone 14拉貨高峰已過，大立光2022年12月合併營收為40.15億元，月減23.24%，年減10.81%，為今年7月以來低點，累計2022年第4季合併營收為144.59億元，季增7.28%，為2020年第2季以來單季新高；累計2022年合併營收為476.75億元，年成長1.52%。

由於進入傳統淡季，且1月逢農曆年長假，大立光表示，1月會比去年12月差。

美系、日系外資及歐系外資在大立光法說會前發布報告，其中日系外資指出，2023年下半年新iPhone將採用潛望式設計，大立光是鏡頭主要供應商並參與透鏡/稜鏡等組件，將是主要受益者，新iPhone不僅提升ASP，亦可望恢復智慧型手機鏡頭規格升級趨勢，預期大立光2023年到2024年營業淨利年成長12%到18%，扭轉2020年到2022年下降12%到28%的趨勢，給予大立光「買進」評等及目標價2580元；美系外資亦給予大立光「建議買進」評等及目標價2500元。

歐系外資則大立光2022年到2024年每股盈餘微調在2%以內，並將大立光評等從「優於大盤表現」調降為「中立」，目標價則維持在2250元。

由於農曆年長假將至，市場觀望氣氛濃厚，外資連3個交易日賣超，致使大立光今天盤中股價走弱。