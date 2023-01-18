德國車用零件供應商大陸集團(Continental)周二公布初步的財報資料，2022年調整後的獲利率為5%，來到先前財測預估區間的下限，全年銷售估為394億歐元(約425億美元)。

大陸集團在去年11月時曾言，預計全年獲利率將達財測區間的上端，但是警告商業環境的高度波動性。公司當時還警告，在2023年會將較高的能源和勞動力成本轉嫁給消費者。

汽車業在2022年上半歷經中國的防疫封鎖和俄烏戰爭，然在第三季開始進入復甦。大陸集團的汽車部門2022年的調整後獲利率為-0.2%，但是第四季為強勁地來到2.1%。

集團重要的輪胎部門，年度獲利率來到高達13.1%，但是第四季的獲利率輕微地下降到10.3%。

新冠疫情帶來的強力封鎖，導致中國生產成本上升，讓子公司ContiTech獲利率降到4.7%，低於此前6%至7%的預期。

大陸集團指出，由於低於預期的現金流，導致調整後自由現金流來到約2億歐元，遠低於此前預測的6億至8億歐元區間。