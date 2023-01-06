工紙大廠榮成(1909)受中國大陸疫情升溫影響，2022年12月營運續處虧損，使第四季歸屬母公司稅前虧損2.26億元、全年歸屬母公司稅前虧損8.53億元，雙創歷史新低。不過，集團預期中國大陸市場第二季後有望加速復甦，有助榮成營運恢復常態、谷底反彈可期。

榮成公布2022年12月自結合併營收43.51億元，月減0.12％、年減16.9％，為近5月低點。營業虧損擴大至2.19億元，創歷年新低。歸屬母公司稅前虧損2.26億元，較前年同期獲利1.31億元大幅轉虧，但虧損幅度月減16.63％，稅前每股虧損0.18元。

合計榮成2022年第四季自結合併營收134.14億元，季增5.28％、年減15.32％，營業虧損擴大至4.13億元。歸屬母公司稅前虧損6.75億元，虧損幅度季增33.21％、較前年同期獲利7.68億元大幅轉虧，稅前每股虧損0.53元，均創歷史新低。

累計榮成2022年自結合併營收529.22億元、年減6.45％，仍創歷史次高。但營業虧損4.66億元，較前年獲利43.5億元大幅轉虧，創歷史新低。歸屬母公司稅前虧損8.53億元、稅前每股虧損0.67元，較前年獲利30.77億元大幅轉虧，創歷史新低，稅前每股虧損0.67元。

榮成日前法說指出，去年台灣維持穩定獲利，營運下滑轉虧主因中國大陸疫情造成經濟活動停擺，使整體市場經濟動能減緩、民生消費意願及對終端需求轉弱。同時，各大城市封控防疫影響占工紙成本6～7成的廢紙回收物流，稀缺狀況使價格不降反升，造成毛利下滑。

隨著中國大陸去年12月起解除動態清零，目前疫情快速攀升、感染率估於春節前後達最高峰。以全球各國經驗，推估中國大陸疫情約3個月後可望降溫，今年2月後「疫情封控」的不利因素有機會消除，預期中國大陸第二季經濟動能有望加速。

榮成表示，近期台灣工紙稼動率大致維持100％滿載。中國大陸稼動率去年10月時為100％滿載，11月起因疫情嚴峻降至92％，12月及今年1月因安排部分紙機歲修，預期將進一步降至約80％，若2月後疫情趨緩，營運有機會恢復過往全產全銷狀態。

同時，中國大陸同業歷經疫情造成需求下滑經驗，已學會利用部分停機跟延後建廠的方式直接減少市場供給，讓成品紙價格不致崩盤，達到供需平衡。由於中國大陸仍以內需市場為主，若未來政策對經濟有利，今年疫情後工紙及紙箱需求應可樂觀預期將好轉。

榮成財務長暨發言人王瑞榮表示，將利用市況低迷時期積極擴產、精進生產效率，以便在市場需求谷底翻升時快速搶占市場。其中，湖北榮成35萬噸工紙新產能將提前1年至第四季投產，之後將全力發展綠色包裝紙箱業務、提高紙箱貢獻及自用率。

榮成指出，目前台灣榮成生產的工紙透過自有紙箱廠出貨自用率約3成，隨著近期南崁、神岡、路竹陸續投產後，自用率預期將逐步提高至逾5成。而中國大陸目前自用率約1成，隨著下半年湖南紙箱廠投產，紙箱營收占比亦將逐年成長。