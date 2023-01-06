一名網友日前發現公司冰箱有個「陳年便當」，打開一開內部佈滿青綠色、白色、灰色的菌絲，最上層乍看像棉花糖或雲朵，而公司完全沒人敢承認是自己的，照片嚇壞不少人；其他網友笑說「立體潑墨雲海山水畫」、「竟然有棉花糖」，還有網友嚇說要趕快清潔冰箱，因為內部應充滿黴菌。

該名網友在臉書「爆怨公社」分享照片，他日前在公司的冰箱內翻出一個便當盒，打開一看，食物上覆蓋一層非常厚的「黴菌」，該黴菌部分呈現青綠色，部分呈現白色，最上層還有類似棉絮的物質，均為霉絲，而便當盒右側疑為控肉，已呈現黏稠結成一大塊，原PO說公司內沒人承認是誰的便當遺留在冰箱內。

一名網友日前發現公司冰箱有個「陳年便當」，打開一開內部佈滿青綠色、白色的菌絲，乍看像是棉花糖，而公司內完全沒人敢承認是自己的便當。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

一名網友日前發現公司冰箱有個「陳年便當」，打開一開內部佈滿青綠色、白色的菌絲，乍看像是棉花糖，而公司內完全沒人敢承認是自己的便當。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

其他網友留言笑說「原來是一幅3D的立體潑墨雲海山水畫啊」、「又變出新菜色」、「不自覺停止呼吸」、「巧克力綿綿冰」、「有點像出土文物」、「竟然有棉花糖，想吃」、「天邊雲雪蠶絲便當」、「趕緊放回去，松露過二天才會長出來吼」、「蕈菇排骨飯」、「霉乾控肉」、「這盒下去應該直接往生」。

也有不少網友無奈表示公司冰箱常會發生類似事情，「我們公司也一樣，就是有這種傻X……還不少喔」、「公司冰箱不意外，所以我們一個禮拜都會清一次。」也有網友提醒原PO要清理整個冰箱，因為黴菌會透過空氣傳播，因此整個冰箱內應該全是黴菌，必須好好消毒清潔一番。