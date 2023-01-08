苑裡消防分隊獲贈2輛勤務車。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苑裡消防分隊獲贈2輛勤務車。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

高鐵工業股份有限公司7日捐贈苗栗縣政府消防局，市價200萬元的幫浦消防車以及災情勘查車，兩輛消防勤務車，是針對苑裡鎮鄉村道路特性特別訂製，業者希望勤務車未來能提高地方救災及勘災效率。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、消防局長匡夢麟代表受贈，並與縣長鍾東錦夫人陳美琦一同頒贈感謝狀，感謝高鐵工業董事長王秋桂的善心義舉。

捐贈人王秋桂出生於苑裡鎮，年輕時至台北工作，憑籍多年技術累積與工作歷練，回鄉創立高鐵工業股份有限公司，推出專業車架品牌「BuzzRack」，並積極發展海外市場。

事業有成之餘，王秋桂不忘回饋鄉梓，有感消防人員救災工作繁重，需優質車輛及装備，慷慨解囊捐贈價值97萬元幫浦消防車及130萬元災情勘查車各1輛供使用。

王秋桂表示，幫浦消防車以及災情勘查車適合苑裡鄉村的鄉村道路，善用設備才能發揮即時救災效能。她有感於去年苑裡發生消防員搶救失火工廠發生氣爆灼傷的意外事故，感佩消防隊員不畏危險英勇搶救的事蹟，在家人的支持下以及高鐵工業的夥伴們的用心，決定運用自身資源回饋社會，能捐贈兩輛消防用車實屬榮幸，為消防夥伴們付出一點心力。

高鐵工業消防勤務車7日捐贈儀式，在消防局苑裡分隊舉辦，縣長鍾東錦夫人陳美琦、苗栗縣副縣長鄧桂菊、消防局長匡夢麟代表受贈，並且回贈紀念品及感謝狀，苑裡鎮長劉育育、苗栗縣議員張顧礫、周玉滿以及地方各界代表到場觀禮。

陳美琦表示，感謝王總經理事業有成願意為家鄉付出，出錢出力提升消防救災效能，這些優質車輛定能讓消防隊員工作更加順利、安全，而縣長鍾東錦擔任義消總隊長，深知警消、義消的辛勞與付出，會盡力爭取福利，並且秉持以往精神，繼續為鄉親服務，讓苗栗好還要更好。

副縣長鄧桂菊表示，在社團、教育、消防都能看見王總經理的公益舉動，感謝這次王總經歷看見地方所需，捐贈了符合當地區域出勤救災所需的消防車輛，為消防救災工作盡一份心力，相信未來消防夥伴們在救災、勘災定能大幅提升救援效能。