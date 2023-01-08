國1南下豐原段7車追撞 後方塞爆回堵2公里 14:372023/01/08 中時新聞網 陳慧雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南下豐原段7車追撞 釀回堵2公里 。(翻攝自高公局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1南下169.8公里豐原段，今（8）日發生7輛小客車追撞事故，因事故佔用內線，目前回堵2公里，詳細事故原因仍待釐清，高工局提醒路人小心行駛。 國1圓山段火燒車！ 駕駛驚險逃生 上班車潮回堵4公里 高雄楠梓區施工害交通大打結 保大遇車禍緊急排除 17死22傷 江西南昌爆嚴重車禍 #國1 #車禍 #國道 #南下 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐原轉運中心斜槓拚商機 搭車還能逛市集、迺夜市 11:282023/01/07 生活 國4清水端日前奪命 居民拉布條疾呼高架延伸 13:552023/01/06 寶島 國道服務區充電樁 再招商 04:102023/01/06 財經要聞 台中預售屋均價飛漲 1字頭絕跡 04:102023/01/07 財經要聞 知法犯法！泰安鄉長酒駕國道連撞2車釀3傷 竟無保請回 14:512023/01/07 社會 大里2貨車相撞釀3傷 車頭「斷頭」畫面曝光 16:092023/01/07 社會 新春遊阿里山 善用替代道路避車潮 04:102023/01/08 地方新聞 2023大師愛心揮毫助弱勢 義賣全數捐慈善過好年 13:292023/01/08 寶島 高雄農特產品北銷 不需南下希望廣場就買到 15:312023/01/07 寶島 國道4號清水端奪命 居民拉布條盼改善 04:102023/01/07 地方新聞 台中又見行人地獄！休旅車左轉直衝斑馬線2行人 恐怖瞬間曝 09:042023/01/08 社會 不是頭暈！花蓮規模4.7地震 鄉民驚恐：很大力晃一下 19:272023/01/07 生活 塔斯社：俄國內線飛機通報緊急事故後安降莫斯科 05:252023/01/08 國際 西濱重大車禍！貨櫃車「凌空飛下」高架橋 車頭壓扁駕駛送醫 10:282023/01/06 社會 情侶大吵持交通錐毀損路旁自小客擋風玻璃 警循線傳喚到案 11:032023/01/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。