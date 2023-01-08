國1南下169.8公里豐原段，今（8）日發生7輛小客車追撞事故，因事故佔用內線，目前回堵2公里，詳細事故原因仍待釐清，高工局提醒路人小心行駛。

國1圓山段火燒車！ 駕駛驚險逃生 上班車潮回堵4公里
高雄楠梓區施工害交通大打結 保大遇車禍緊急排除
17死22傷 江西南昌爆嚴重車禍
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