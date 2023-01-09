國8往國1大貨車追撞聯結車 出口環道暫管制封閉 07:162023/01/09 中時新聞網 陳慧雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國8往國1大貨車追撞聯結車 出口環道暫管制封閉。(翻攝自高公局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高公局表示，今（9）日上午6時27分左右，國8西向台南系統往國1南向出口匝道環道，因散落物造成大貨車與聯結車追撞，目前出口環道管制封閉進行處理，高公局也呼籲駕駛提前改道行駛。 統一超 大啖國道服務區商機 車速過快釀死亡車禍 桃園機車騎士送醫不治 行進國道間飛來橫禍 7車閃避不及追撞回堵2公里 #國道 #車禍 #國8 #國1 #環道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節連假桃園注意這匝道！封閉時間出爐 替代道路走這 21:182023/01/07 生活 高速公路橋梁補強 彰化線東路往濱海路封閉2年民怨多 17:492023/01/07 生活 嘉義縣棒壘球園區揭牌啟用 數百名球員同歡 18:142023/01/08 生活 社評／中國製造挑戰西方須過三關 04:102023/01/08 焦點新聞 台中休旅車左轉直衝斑馬線2行人被撞飛 恐怖瞬間曝光 09:042023/01/08 社會 處理車禍結緣獨居老婦 桃園警員「當孫子」寒冬送暖 17:032023/01/08 社會 春節連假瘋登山 這路線10天近3000人申請 11:322023/01/08 生活 知法犯法！泰安鄉長酒駕國道連撞2車釀3傷 竟無保請回 14:512023/01/07 社會 國道4號清水端奪命 居民拉布條盼改善 04:102023/01/07 地方新聞 國道客運、台灣好行 春節享優惠 04:102023/01/07 地方新聞 國1南下豐原段7車追撞 後方塞爆回堵2公里 14:372023/01/08 社會 拚改善交通 營建署竹北辦說明會 04:102023/01/08 地方新聞 哈利自曝黛妃辭世「充滿罪惡」 老爸揭母重傷噩耗沒哭忙這事 09:242023/01/08 國際 苗栗造橋鄉2校校慶 新操場同時啟用 04:102023/01/09 地方新聞 股價指數期貨贏家專欄－道瓊指數 中性區間看待 04:102023/01/09 證券．權證 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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