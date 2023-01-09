高公局表示，今（9）日上午6時27分左右，國8西向台南系統往國1南向出口匝道環道，因散落物造成大貨車與聯結車追撞，目前出口環道管制封閉進行處理，高公局也呼籲駕駛提前改道行駛。

統一超 大啖國道服務區商機
車速過快釀死亡車禍 桃園機車騎士送醫不治
行進國道間飛來橫禍 7車閃避不及追撞回堵2公里
#國道 #車禍 #國8 #國1 #環道