驚悚撞擊畫面曝光！轎車闖紅燈高速撞飛2機車 1車急煞閃過

台中市東區東光園路15日晚間7時27分發生重大車禍，初步了解，為1輛轎車闖紅燈撞上2輛機車，造成1死2傷，由於肇事者已逃逸，警方尚在了解釐清事發原因。稍早，車禍事發瞬間影片曝光。

透過影片可見，肇事的灰色轎車高速闖紅燈穿越路口，直直撞上前方2輛機車，畫面中還拍下一輛直行轎車緊急煞車，險些遭撞上的瞬間。

台中15日晚間發生嚴重車禍，1輛轎車闖紅燈撞上2輛機車後，肇事駕駛棄車逃逸。（圖／警方提供）

台中市消防局獲報後，立即派遣太平、大誠、北屯及信義等分隊，出動救護車4輛、消防人員8人前往救援；消防局表示，2名傷者，包括25歲女性傷者全身多處擦傷、意識不清，另40歲女性左腳開放性骨折，送中國附醫治療，50歲男性則當場無生命跡象，送醫搶救後宣告不治。

警方指出，當時47歲劉姓男子駕駛自小客車沿東光園路由北往南方向直行，行經案發路口時疑闖紅燈，撞上連姓姊妹以及65歲葉姓男子等2輛機車後，再波及停在路邊的自小客車，過程中造成連姓姊妹2人受傷，另葉姓男子當場OHCA，送醫院急救不治。劉姓駕駛肇事後即離開現場，警方持續追緝中。