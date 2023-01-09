矽科宏晟(6725)今天以券商認購價格32元登錄興櫃，盤中最高衝上53.3元，漲幅66.6％，盤中均價在46元附近。

矽科宏晟實收資本額為3.3億元，主要提供晶圓廠在建廠、擴廠中廠務工程的電子級化學品供應系統，由日本關東化學集團與台灣宏晟科技合資創立。

該公司主要業務為服務高科技產業化學品製程供應系統，包括廠房規畫、系統設計、供應設備製作與銷售，廠房設備及管路施工安裝與測試，系統保養維護。另在高科技產業製程中產品化學溶劑處理部分，亦提供IPA回收再生之系統設備製造、銷售及施工安裝、測試服務。

2021年營收9.44億元，毛利率19.17％，稅後淨利0.9億元，每股盈餘2.84元；去年(2022年)前11月營收11.21億元，毛利率19.58％，稅後淨利1.13億元，每股盈餘3.44元。

矽科宏晟在半導體製程方面，電子級化學品供應系統(CDS)打入3奈米、5奈米、7奈米、10奈米，也切入4K2K、IGZO等面板製程，主要客戶涵蓋世界級半導體與面板大廠，在太陽能、封測等高科技電子廠製程設備亦取得不錯成績。

隨著中美貿易戰與疫情影響，各國政策興起補貼半導體產業，設備數量與廠務需求持續增加；經濟學人估計，2022年至2024年全球有58座晶圓新廠動工，2024年半導體設備市場規模預計將成長至1071.6億美元，市場商機龐大，矽科宏晟可望受惠，2023年挑戰獲利再創新高。