《平均地權條例》本周力拚三讀通過，明訂若炒房最高將處5000萬元罰鍰，恐對台灣房價帶來衝擊，戴德梁行董事總經理顏炳立則預估，今年第四季房價將開始下跌，且下跌幅度約10％，並將從蛋白區開始修正。房市專家Sway則在臉書發文指出，他認為今年第一季就可以看到跌價現象，並列舉投資客逃命潮的幾大重點區域。

Sway表示，房市正邁入下行階段，預估最快今年第一季就可以看到跌價情形，他直言，實價登錄的延遲，會把數字延到第二季，「如果買家不認真查價，那前屋主都會感激你。」

Sway進一步指出，目前林口、新莊跟台中，是跌價比較明顯的地方，他強調不少指標社區還在跌，或是正在跌，包括大小坪數市場都是；至於林口、青埔、三峽以及鶯歌、桃園、樹林，則都是之前建商猛推案、蓋好後比較失落的地方，現在都淪為投資客逃命潮的重點區域。

此外，Sway也提到，龜山、安南、安平以及楠梓，也處於高於市場期望後的下跌平復期。對於今年的房市，他則建議買方「別碰預售、狠砍新成屋」。

Sway先前也曾提醒別急著接手以下4類物件，包括預售轉售戶、舊預售案、快交屋案以及換名預售案。