大立光(3008)跨業投資案罕見喊卡，大立光公告，原決議取得三實科技股權75%一案，因認購合約中之特定前提或要件未能達成或成就，故解除此項股份交易，但究竟是什麼特定前提或要件未能達成或成就？大立光表示，無法對外說明細節。

大立光於111年10月17日公告，以每股新台幣6.49元、總金額6億334萬8000元，取得三實科技93000000股，約佔三實科技現金增資後新股本6.6億元的75%，但此項投資案已正式喊卡。

大立光發布重訊，公司於111年10月17日決議以6億334萬8000元取得三實科技公司75%股權，因認購合約中之特定前提或要件未能達成或成就，故解除此項股份交易。

根據三實科技官網顯示，三實科技係於2021年8月設立，雖然公司成立才一年多，惟創立前即曾花費十年時間為工業、航太業及汽車產業設計與製造專用的高功率元件載板，並提供元件、封裝至模組的完整散熱技術。

至於究竟是什麼特定前提或要件未能達成或成就？大立光表示，由於雙方簽有保密條款，無法對外說明細節。