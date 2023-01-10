戶外機能服大廠光隆(8916)去年成衣出貨量大爆發，營收大幅成長57.3%，助全年合併營收重回百億大關，達102.95億元，年增27.7%，成衣營收占比也由46%躍升至56%，光隆成功轉型為成衣企業。今年營運重心，除持續專注成衣的發展外，也將進行事業結構的優化，進而保持本業獲利水準持續向上，優於去年。

展望今年，光隆將持續專注在成衣的發展，將引進4至5個新品牌客戶，估計可帶來1000萬美元的新訂單挹注，同時在產能布局方面，將採更積極的行動，於現有的越南產區將投入450萬美元擴建新廠，新增自有產線20條，計劃於第3季投產，也甫於上月董事會通過印尼投資案，增設成衣全球第2產區，全案採4期程開發，最大產線規模可達60至65條，第1期擬先投入300萬美元，新建6至10條新產線，最快得於第4季投產，估計至今年底，自有產線規模可擴增至94條至98條。

另外，光隆將繼續進行事業結構的再優化，將汰除非核心且低利潤的貿易部門業務，去蕪存菁，專注於製造本業的發展，重塑以成衣為主、羽絨原料與家紡為輔的最佳獲利方程式，在優化後，成衣占比將更進一步提升，毛利率與營益率的結構，也同時達到強化效果，本業獲利水準可持續向上，並優於去年。

光隆去年12月受到客戶年末調整出貨影響，合併營收4.8億元，年減29.5%；去年第4季21.42億元，與前年同期因越南封控遞延出貨而拉高基期的比較下，僅略減1.7%；去年全年合併營收 102.95億元，重回百億大關，年增27.7%。

光隆近年致力於高毛利的成衣事業發展，適逢去年戶外機能服巿場回溫，大啖商機，出貨量爆增，成衣部門全年營收58億元，再創新猷，年增高達57.3%，成衣占比也由46%躍升至56%，首度跨越過半，光隆成功轉型為成衣企業，也帶動合併毛利率與營益率的提升，以光隆去年前3季合併毛利率上揚至16.9%，增加3.3個百分點，其中約55%即是來自於成衣占比提升的貢獻。