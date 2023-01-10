5G、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動下，台灣大（3045）2022年全年合併營收年增10％，突破1,700億元，創下歷史新高。

隨電信市場趨於良性競爭，以及成本費用管控得宜，合併EBITDA同創新高，年成長達4％，優於全年業績展望。

行動業務受惠iPhone 14系列開賣，及mo幣多、好速成雙、Disney+、OP影音劇院組四大方案成功引客，5G月租型用戶滲透率穩步上升，帶動智慧型手機月租ARPU年增1.6％，全年行動服務營收年增率亦來到九年來最高。電子商務方面，在疫情高基期影響下momo全年合併營收仍續創新高，年增達17％，順利超越千億元里程碑。

台灣大12月自結合併營收155.9億元，較2021年同期成長13％，EBITDA為29.9億元，營業利益15.4億元，年成長7％，稅後純益7.6億元，EPS為0.27元。2022年全年自結合併營收1,722.1億元，EBITDA為343.8億元，營業利益168.9億元，稅後純益為110.3億元，EPS為3.91元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，5G升轉與獨門方案推動12月份智慧型手機月租ARPU連續第19個月年成長，約1.8％，使得行動服務營收年成長增速至2021年3月轉正以來新高，達3.3％。固網服務營收亦穩步成長，帶動電信服務營收續創三年來高峰。獲利方面，合併營業利益較2021年同期成長7％，稅後純益若排除一次性營業外支出影響，則約與2021年同期持平。