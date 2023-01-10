智冠科技（5478）公佈111年12月營收5.49億元，月減3％，主要為遊戲活動檔期分布之差異，自結全年累計合併營收60.86億元。年減8％。

不過，隨著2022年12月下旬，集團旗下「純白和弦」、「吞食天地 多元宇宙」兩款遊戲新作相繼加入貢獻，有望逐步帶動營運升溫。

2023年1月適逢寒假及春節檔期，中華網龍新上市手遊「吞食天地 多元宇宙」將開放特別劇情任務及吞食年獸挑戰等活動。至於「飄流幻境Online」、「黃易群俠傳M」也將展開多項新年系列活動。

遊戲新幹線於12月22日推出的二次元少女養成手遊「純白和弦」，以VTuber及虛擬歌手「浠Mizuki X 夏語遙」，上市首日即登上Google Play及App Store人氣排行榜第一名，並榮獲雙平台推薦肯定。2023年1月中旬，將推出第二波聯動內容。

至於MyCard數位點數也將開啟一個月的新年優惠活動，攜手上百款熱門遊戲合作，購買指定面額儲值送虛寶。

在第三方支付業務方面，迎接春節年貨採買商機，藍新集團透過電商平台與網路商家提供多元金流、物流服務，以及電子發票等各式商店加值應用，持續帶動營運向上。此外，子公司簡單行動支付旗下「ezPay簡單付」即日起也開放18歲以上成年民眾註冊會員，使用「ezPay簡單付」電子錢包即可快速掃碼付款、跨機構轉帳，還能繳納稅金、水費、路邊停車、醫療等各項生活繳費功能，也能遊戲點數加值，提供多方的應用和體驗。