統一超(2912)2022年12月合併營業收入259.95億元，月增4.75%，創下單月歷史新高，展望2023年1月，統一超表示，7-ELEVEN積極掌握春節商機，架構超越消費者期待的生活型服務平台，推動整體營運穩健向上。

台灣7-ELEVEN穩定展店、深耕OPEN POINT會員生態圈，門市據點串聯4大智能服務包含：迷你商店「智FUN機」、外送平台「OPEN NOW」、網購平台「i預購」、社群團購「i划算」，朝向24小時全通路經營發展，並積極掌握雙12購物節、足球盛事、冬至、聖誕節、跨年等節慶節令商機，推出多元行銷活動與開發應景商品，帶動2022年12月合併營收達259.95億元，月增4.75%，年增10.79%，創下單月歷史新高。

就各業務來看，延續社會廚房理念，台灣7-ELEVEN以「支持在地農業發展」、「滿足體感食飲需求」、「星級美味聯名」3大策略經營，看準農曆春節採辦年貨需求，並發揮通路影響力、虛實整合門市與「i划算」推廣在地農產品。更掌握冬季暖食需求，以「星級饗宴」、「Ohlala」、「御料小館」等自有品牌推出新品，帶動12月鮮食相關類別業績成長2成。

台灣7-ELEVEN持續深耕咖啡市場，以「品牌聯名」、「產品優化」、「數位體驗」3大策略持續創造話題、帶動各類別業績成長超過1成；瞄準聖誕節、跨年等節慶節令商機，滿足消費者就近買、安心吃，帶動零食相關類別成長2成。

針對金兔年除舊布新、圍爐、送禮商機，統一超藉由預購平台及實體門市線上線下整合，推薦「星級年菜」、「肖像禮盒」、「名店伴手禮」、「寵物年菜」四大春節結構，一帶動預購、i預購業績成長近1成。

截至2022年12月底，台灣7-ELEVEN門市店數為6631家。

受惠於統一超積極展店，透過線上線下策略整合帶動成長，統一超2022年合併營收達2902.42億元，突破2900億元，連續7年創全年新高。

展望2023年1月，統一超表示，7-ELEVEN積極掌握春節商機，並以五大動畫肖像及兩大精品推出超過30款限量開運金喜福袋，同時積極響應經濟部推動之平價專區政策推出特惠專區，更藉由數位智能服務，像是近期攜手foodomo搶「外送包裹併買商機」推包裹店轉宅服務，24小時無時空限制滿足各式需求，架構超越消費者期待的生活型服務平台。