《平均地權條例》修正草案在本月10日三讀通過，祭出5大重拳遏制炒房，明訂不法炒作房價最高重罰5000萬元，而且限期未改善者，可連續開罰，並新增違規檢舉獎金機制，號稱史上最嚴打炒房政策。不過知名作家苦苓則提出4點理由直指房價不會下跌，能夠「凍漲」就阿彌陀佛了。

苦苓在臉書發文指出，房地合一稅上路的時候說房價會跌，實價登錄的時候也說會跌，結果都沒有，雖然這一次《平均地權條例》修正草案上路，包括預售屋、新成屋都不准轉售，市場預期房價會跌，「結果恐怕還是沒有。」

苦苓並列出房價不會下跌的四大理由，第一是台灣的人口數雖然減少、戶數卻在增加，獨居和小家庭越來越多，既然需要更多的房子，房價怎麼會不漲？第二是可以蓋房子的土地越來越少，地價一直漲，房價怎麼會不漲？第三是建材漲、人工漲，蓋房子的成本大幅增加，房價怎麼會不漲？最後則是全球性通貨膨脹，只剩不動產還能保值，房價又怎麼會不漲？

苦苓文末總結，房價就跟油價、電價一樣，能夠「凍漲」就阿彌陀佛了，想等著房價下跌才買房的人，恐怕得失望了。

網友普遍認同苦苓說法，「真正問題在供需和景氣，所有打房手段不見得有效，甚至還有反效果」、「沒辦法真打房，只有廣建社宅，並以市價一半，只租不賣」、「世界上其他地方的歷史經驗：除非經濟崩潰，房價才會跌，其他任何行政措施都是沒有用的」、「營建成本漲5成以上了，哪可能會跌？」但也有網友說「房地產也曾泡沫化，風水輪流轉」。

房市達人Sway則認為，平均地權條例修法過關，這段時間將是逃命波，房價有下跌1至3成的機會，去年哪裡瘋狂亂漲，就是今年開殺的地方。