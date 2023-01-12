據國際海運總會(International Chamber of Shipping)的資料，航運促進了全球近九成的貿易活動。而根據台灣港務公司統計，台灣2021年港群貨櫃量也創下歷史新高。但伴隨著運量成長衍生的塞港與環境永續議題，也引發港灣智慧轉型的浪潮。愛立信連網港口報告中點出全球港口目前面臨的四大挑戰，而以5G打造智慧港口4.0將能有效應對這些挑戰。

愛立信連網港口報告指出，現今全球港口主要面臨「經營管理」、「壅塞問題」、「人員安全」與「環保永續議題」等四大挑戰。在經營管理層面，全球港口的場站空間有限，76%港口營運商將優化碼頭和場站運作視為最重要的任務。

據台灣主計處2022年6月發布的國情統計通報，受全球缺櫃、塞港影響，今年前四個月台灣國際商港貨物裝卸量較去年同期減少2.4％。場站壅塞造成作業效率降低，減少裝卸量外，也因船舶引擎皆持續空轉排放出二氧化碳，而對造成環境衝擊。此外，根據歐洲海事安全局(European Maritime Safety Agency，EMSA)2018年的資料顯示，近42%的海運傷亡事故或意外都發生在港區，彰顯港口人員安全重要性。

由於智慧港口仰賴高度自動化，5G企業專網可提供全面性的連網方案以滿足其對為頻寬、裝置密度和低延遲的要求。報告中提出五大5G智慧港灣應用情境，如在基準港口導入全部五種情境的情況下，不僅能降低營運成本與碳排量，五年投資報酬率可高達178%。

台灣愛立信總經理周大企表示，亞洲在全球海運獨占鰲頭，不僅載貨和卸貨量領先全球，世界上最大碼頭以及前十大貨櫃港口也有五分之四位於亞洲，而台灣四面環海，海運具備重要地位，港口效能更扮演提升國力的關鍵角色。

台灣政府積極推動港口轉型，例如中華電信攜手臺灣港務公司在基隆港打造臺灣首座5G智慧海港無人載具整合應用試驗場域，愛立信除提供最好的5G網路設備外，更透過和中華電信合作一起完成5G網路優化，全力支持和協助中華電信實現港口智慧巡檢案例，提升港口安全性與營運效率。未來愛立信也將持續結合全球5G專網建置經驗，與電信商夥伴合作，助益台灣與全球港灣加速數位轉型進程。