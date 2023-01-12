財政部12日發布統計通報，2022年各產業出口情況以光學器材最慘，近8成光學器材廠商出口金額較前一年減少，其中減幅逾20％者更占了逾5成。財政部分析，光學器材業外銷衰退27.2％，主要是疫情紅利漸失加上面板跌價。

2022年出口總值4,795億美元，年增7.4％。財政部統計，2022年共有7.2萬家廠商向海關申報貨物輸出，如挑選近兩年都有出口的6萬家來計算個別廠商年增率，增幅高於整體出口平均（7.4％）的有2.5萬家，占總家數的41.2％。

財政部指出，出口增幅高於平均值的這2.5萬家廠商，平均每家出口1,136萬美元，優於整體平均值（800萬美元）。

再就整體年增率分布來看，2022年出口年增幅逾2成的廠商家數合計占總家數的1/3、合計占出口金額的46.3％。

比較特別的是，2022年各業別出口較前一年衰退和成長的家數大致各半，但電子零組件和光學器材呈現兩極化走勢，電子零組件有74.8％出口金額較前一年增加，其中更有近6成（57.5％）出口金額較2021年增加逾20％。

反觀光學器材，僅20.4％出口金額較2021年持平或成長，有高達79.6％業者出口金額低於2021年，且其中年減幅超過2成者占了光學器材業的55％，另有7.9％的減幅介於10％～20％，減幅低於10％的則有16.5％。

財政部指出，電子零組件出口值有3/4來自正成長或持平廠商貢獻，這和2022年電子零組件出口年增16.4％且金額突破2,000億美元的空前水準相互呼應。其他規模值創新高的貨類，包括資通與視聽產品、基本金屬及其製品、機械、化學品、運輸工具，也都有6成至8成出口值來自正成長或持平的廠商。

至於礦產品，財政部指出，受國際原油價格較2021年大幅上漲，支撐國內石油煉製業者外銷，2022年有85.5％出口金額年增逾2成，居各貨品之冠。

財政部也解釋，隨疫情紅利漸失、面板跌價，光學器材2022年出口值僅100.42億美元，年減37.51億美元，全年外銷衰退幅度27.2％，也反映在光學器材出口金額減幅逾2的成廠商達55.3％，遠高於其他貨品。