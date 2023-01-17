國家資通安全研究院於今（17）日召開第二次董監事聯席會議，會中通過資安院未來4年的發展目標及計畫，確認營運方向，以「打造國際級資安韌性科研團隊，建立安全、安心及安穩的數位環境」做為重要願景。資安院預定將在農曆新年連假後開工首日的1月30日舉行揭牌典禮。

數位部去年8月27日揭牌時，數位部長唐鳳就承諾會成立資安院，並向民間徵才；資安院設置條例於111年1月19日經總統公布，行政院核定於今（112）年1月1日正式施行，首任院長由前國發會資訊管理處處長，也曾兼任國安會資通安全辦公室主任的何全德出任。

資安院表示，將從安全（Security）、技術（Technology）、主動（proActive）、韌性（Resilience）、信賴（Trust）五大核心價值開始（START）出發，配合行政院核定的國家資通安全發展方案，持續協助數位發展部與資通安全署強化各項資安防護作為，結合各界力量推動資通安全科技研究及應用發展。

資安院指出，依據「國家資通安全研究院設置條例」的業務範圍內容，資安院規劃以「前瞻資安科技研發」與「資安人才培訓鑑測」為基礎，協助國家資安防護機制規劃、資安情資蒐整運用、資安事件應變協處、國際合作資安協防、支援產業資安發展、產學服務與技術諮詢等各項服務。

在資安院發展藍圖中，依據各面向重要工作訂定4年績效指標，包含資安等級最高與次高的A、B級關鍵基礎設施維運者皆納入情資自動化分享服務，確保政府網際服務網（GSN）骨幹流量皆納入情資分析範圍；協助所有A、B級機關及關鍵基礎設施提供者的資安治理成熟度達2至3級（最高5級）；搭配國際資安人才框架與國內人才需求，逐年協助政府完成12項人才職能基準，與培育超過500位高階實戰人才。

資安院強調，這些目標都非一蹴可幾，需要資安院全體同仁與產學研各界一起努力才能逐步達成。資安院將扮演台灣資安科技研發應用及資安治理的平台，持續服務國內公私部門，並且加強連結國際，誠摯邀請各界資安好手，一起加入防護台灣的工作團隊。