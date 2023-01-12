風睿能源股份有限公司（SRE）旗下海盛（Formosa 4）離岸風電計畫獲得經濟部核配495MW開發容量，SRE表示，海盛風電作為國內離岸風電發展自步入商業規模以來，第一個由在地團隊自主規劃開發與建置之案場，期待日後能為台灣推動淨零碳排、落實能源轉型以及永續環境，做出具體貢獻。

有鑑於政府與得標開發商之間，仍在密集協商新版行政契約，團隊除期盼此事能於近日內塵埃落定，亦呼籲主管機關，針對2023年第二期選商之行政契約，可於競標規則和遴選辦法確定前，先與業者充分溝通後才定案，並且允許有意願參與之開發商得以擁有至少六個月以上之充裕時間，善加進行競標評估作業與資源籌畫。

風睿能源（SRE）董事長林雍堯指出，對於政府在再生能源領域的三十年長遠擘畫、讓風電開發商得以配合做出長期規劃，以及在備標過程中來自諸多專家學者、供應鏈夥伴與苗栗地鄉親的指教與支持，我們皆深表感激。台灣擁有全球最佳風場，過去十年來，團隊歷經示範獎勵與潛力場址階段，累積了豐富的本地開發、建置和運維經驗，我們期盼一路以來匯集的寶貴心得，得以早日在海盛、以及其他國內外案場中獲得完整驗證。

林雍堯指出，海盛風電不負眾望贏得肯定，為企業的整體發展注入了一劑強心針。此刻標誌著另一個全新的開始，讓我們能夠更有信心地向前邁進，積極籌備下一輪選商，進一步為國內離岸風電發展搭建更寬廣的平台、集結更豐富的資源，蓄積更扎實的能量，號召更優秀的綠領人才，協力推動台灣、甚至區域內可再生能源的永續發展進程。

海盛風電（Formosa 4）由風睿能源（SRE）主導、獨立資產管理顧問公司Stonepeak支持，場址位於苗栗縣通霄外海，總面積約85平方公里，離岸最近約20公里，預計設置單機容量裝置從9.5到20MW的風機，最大裝置容量可達1,104MW。鄰近的海碩風電（Formosa 5）亦在持續開發，為目前唯一通過環評初審之浮動式風場，待兩者完工後進入商轉，將能為百萬家戶提供用電。

風睿能源（SRE）團隊自2012年起投入離岸風電開發，參與了台灣首座離岸風場的規劃、建置與運維。目前投入的「海能風電（Formosa 2）」，場址位於苗栗外海，總裝置容量為376MW，刻已接近完工，穩定地朝商轉目標邁進。