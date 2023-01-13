為確保今(112)年春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，央行已經促請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金，以利跨行交易24小時順暢運作。央行表示，因應跨行支付交易量日益成長，近年金融機構於春節假期前留存之清算資金逐年增加，111年9天假期共留存4014億元，今年10天假期預計可達4087億元，足以支應跨行支付交易24小時順暢運作。

此外，央行並請財金公司加強維護跨行系統運作，以應民眾跨行提款與轉帳之需。財金公司已於111年12月函請各金融機構，加強監控清算資金使用情形。金融機構如有臨時性的緊急資金需求，可利用央行與財金公司增撥跨行清算資金機制辦理；另財金公司亦將加強維護金融資訊系統，以確保跨行業務正常營運。

央行亦已洽請臺灣銀行等8家金融機構選定454個據點，自本年1月13日至1月19日辦理新鈔兌換作業；另為推廣行動支付，央行鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號跨行轉帳發放數位紅包等。