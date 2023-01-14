巴西本月1日開啟新總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）回鍋後的執政王朝，昨（13）當局公布前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)任職4年間的開銷明細，光是一天在一家麵包店消費就高達10,700美元（約台幣32萬），引起全國譁然。

根據美國之音報導，巴西政府13日公布帳戶報表顯示，前總統波索納洛在4年任期使用公務信用卡爆刷近2,760萬里奧，按現今匯率來看超過500萬美元（約1.5億），總額相當於魯拉在2003年擔任總統時，第一個4年任期期間所花費的一半，而後者主要用於出國旅遊的住宿費。

巴西揮別波索納洛的時代，今年正式由魯拉執政，與過往不同的是，他宣布將那些被前總統封存百年的官方文件以及支出細項如實公布。

據悉波索納洛與幕僚加起來共21人在使用這張官方信用卡，儘管本人宣稱沒有貪圖任何一毛錢。然而，根據該國新聞網站Uol分析後有著驚人發現，波索納洛於2019至2021年，3年來的度假總花費約23.5萬美元(約711萬台幣)；住得奢侈外，伙食費更是令人跌破眼鏡，他赴北邊美景鎮的一家餐館就刷了超過2.1萬美元(約63萬台幣)，這筆鉅額足以花在點上2000份餐廳最貴的餐點。

不僅如此，任期內，同張信用卡還在里約一間麵包店消費超過7.1萬美元（約台幣215萬元），最高還曾經一次爆刷1.1萬美元（約台幣33萬元），時間點正逢支持者在當地發起機車集會前夕。另外，在冰淇淋商店也花近1,600美元(約4.8萬台幣)。