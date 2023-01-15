民進黨立委高嘉瑜，日前在陪同參選黨主席的副總統賴清德參加「向黨員報告」政見發表會時，遭黨員嗆聲風波持續延燒。對此，前主播彭文正認為，這場活動擺明就是設局找黨員來修理高嘉瑜，更點名賴清德若將站出來指責黨的人當作戰犯，他就「完了」。

彭文正13日在網路節目《政經關不了》提到，自己詢問過一名資深綠營黨工，在辦活動前，是否有提前告知參與黨員，高嘉瑜和另名綠委何志偉會到場？得到對方「有」的答覆。彭文正痛批，這根本是弄一個場地叫高嘉瑜來，然後讓所有支持者把她罵翻、電翻，「這不是設局、洗門風，要不然是什麼呢？」

彭文正指出，賴清德的起手式，應該是去向所有黨員說「在黨內發表批評言論，本就是民主自由、民進黨的創黨精神，對於高嘉瑜發表批評黨內的言論，大家也應給予鼓勵而非指責」，針對高講的話，正確的部分民進黨應該吸收，錯的部分有機會就向黨員解釋。

彭文正直言，民進黨當年之所以能打敗國民黨，是因為其為民主政黨，所作所為令台灣人有感，不料現在民進黨卻比國民黨更容不下雜音。彭文正建議，若賴清德想把民進黨從廢墟中、把台灣從是非不分的價值觀中拯救出來，那麼第一件事，就是該想想前新竹市長林智堅是不是戰犯，以及民進黨是否能接受「總統蔡英文在台大已判定林論文抄襲的情況下，還力挺他去『戰清白』」的價值。