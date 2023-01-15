英國首相蘇納克今天承諾向烏克蘭提供14輛挑戰者2型（Challenger 2）戰車，成為第1個將提供烏克蘭所要求重型戰車的西方國家，俄羅斯隨即警告，這只會「加劇」衝突。

法新社報導，俄羅斯駐英國大使館表示：「將戰車開到衝突地區，不僅不會結束敵對，還會加劇戰鬥行動，造成更多傷亡，包括平民傷亡。」

根據與烏克蘭總統澤倫斯基的電話通話記錄，蘇納克（Rishi Sunak）表示，這些戰車表明英國「有意加強對烏克蘭的支持」。

俄羅斯於2022年2月入侵以來，烏克蘭的歐洲盟友已向基輔運送300多輛現代化的蘇聯戰車，但到目前為止，一直拖延運送烏克蘭一再要求的西方製重型戰車。

澤倫斯基在推特（Twitter）感謝英國做出的決定「不僅會加強我們戰場實力，還會向其他夥伴發出正確信號」。

今天稍晚，蘇納克唐寧街（Downing Street）辦公室發布第2份聲明指出，這些戰車將在未來幾週抵達烏克蘭，英國也將在接下來幾天開始訓練烏克蘭武裝部隊使用這些戰車和槍枝。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120115