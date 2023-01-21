美國宣布向烏克蘭提供價值25億美元的新軍援方案，包括數以百計的裝甲車輛。另一方面，俄羅斯總統蒲亭的盟友麥維德夫警告北約，若俄國在烏克蘭戰敗，恐將觸發核戰。

●蒲亭盟友警告北約 若俄在烏戰敗將觸發核戰

蒲亭（Vladimir Putin）盟友麥維德夫（Dmitry Medvedev）19日警告北大西洋公約組織（NATO），若俄羅斯在烏克蘭戰敗將觸發核戰。

路透社報導，烏克蘭的盟國將召開會議討論對基輔運送更多武器，俄羅斯在此時發表這類預言末日的言論，是為了嚇阻以美國為首的北約進一步涉入俄烏戰爭。

俄羅斯前總統麥德維夫在通訊軟體Telegram發文說：「一個核武強權在傳統戰爭中戰敗，可能會觸發核戰。」麥德維夫在蒲亭勢力強大的聯邦安全會議中擔任副主席，先前在2008年到2012年擔任總統。

與此同時，俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）說，如果西方試圖摧毀俄羅斯，整個世界將宣告終結。

●美軍援烏25億美元 含59輛布萊德雷步兵戰車

美國19日宣布向烏克蘭提供價值25億美元的新軍援方案，包括數以百計的裝甲車輛，並向烏克蘭空防提供支援。

路透社報導，美國國防部在聲明中說，最新的軍援包括59輛布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicle）與90輛史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）。

美國國防部表示，最新的援助也包括追加的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）彈藥、8套「復仇者」（Avenger）防空系統、數以萬計的砲彈與約2000枚反裝甲火箭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年12月訪問華府時告訴美國國會，軍援烏克蘭是對民主的投資，這不是在做慈善，敦促美國持續提供支援。

●烏感謝美再次大筆軍援 仍盼取得豹2坦克

烏克蘭總統澤倫斯基20日感謝美國和西方盟邦再次提供大筆武器彈藥援助，並期待北大西洋公約組織和他國國防領導人在最新會議中商討為烏提供主戰坦克，以增強抗俄軍力。

法新社報導，澤倫斯基以英文在推持留言對美國總統拜登說：「感謝你提供烏克蘭另一項價值25億美元的強有力國防支援案。」

推文中將此次軍援涵蓋的史崔克裝甲運兵車、布萊德雷步兵戰鬥車和復仇者防空飛彈系統譽為「對我們反擊侵略者的重要助力」。

●西方將援烏空前數量重武器 主戰坦克仍卡關

西方國家的國防首長將於20日舉行重要會議，準備再大手筆軍援重武器給烏克蘭，但德國仍不願為軍援德製豹2主戰坦克開綠燈，讓波蘭等盟國感到不滿，想藉會議施壓。

「華爾街日報」報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）正受到美國與盟國更大壓力，要他放行德製豹2（Leopard 2）坦克援烏。蕭茲則說等華府也願意拿出自家美製M1艾布蘭（Abrams）坦克援烏後，德國就會放行；但美國表示還不打算給烏克蘭M1坦克。

一些最賣力援烏的歐洲盟國表示，他們這次軍援烏規模將遠大於先前。英國、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、丹麥、捷克、荷蘭、斯洛伐克在聯合聲明稱「這筆空前的援贈包含主戰坦克、重火砲、防空系統、彈藥及步兵戰車」，顯有意施壓德國跟進。

援贈內容含英國提供10萬發砲彈、數百枚精確導引飛彈及一個中隊約14輛英製挑戰者2（Challenger 2）戰車，將是烏軍首度拿到西方製主戰坦克。英國還會援烏戰場後勤用裝甲車。

德國因擔心戰事升級，始終排斥一項由波蘭帶頭的北約援烏豹2坦克建議。根據這份建議計畫，烏克蘭能從數個北約盟國取得多達100輛豹2；美國官員相信豹2坦克能幫烏軍抵擋俄軍攻勢。

●俄傭兵組織跨國招人打烏克蘭 塞爾維亞怒批違法

俄羅斯一段新聞畫面指稱塞爾維亞「志願軍」和俄軍一起為在烏克蘭打仗受訓，此事激起了塞國的怒火，也暴露出塞俄兩國的複雜關係。

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）製作塞爾維亞語的影片，以招募作戰人員。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）為此在國營電視台上大發雷霆。他說：「你們這些瓦格納集團的人，明知這違反我們的規定，為什麼還要招募塞爾維亞人？」