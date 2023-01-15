Uncle Encore大叔團14日在Zepp New Taipei開唱。（上行詩音樂提供）

Uncle Encore大叔團14日在Zepp New Taipei開唱。（上行詩音樂提供）

施孝榮偕同殷正洋、李明德、王瑞瑜所組成的「Uncle Encore」大叔團，14日在Zepp New Taipei開唱，4位不老男神一登場現場立刻尖叫聲四起，施孝榮幽默笑說：「為了呈現我們四人也可以很年輕的、不輸年輕人氣息，今天演唱會我們表演的內容非常特別，不只有唱英文歌更是一起挑戰合唱台語歌，李明德更是挑戰在歌曲中演唱一小段Rap，雖然大家都聽不懂他在唱啥。」隨後驚喜宣布5月6日南下高雄文化中心開唱。

演唱會每個座位都放置一張歌詞傳單，施孝榮表示因為演唱會現場首度演唱Uncle Encore的團隊首支新單曲《先生請問》，怕大家不知道他們在唱什麼，所以特別印製宣傳單給大家，現場直接揪全場再一次大合唱，殷正洋笑說：「奇怪，不是說我們是不老男神，要年輕感，做宣傳單的方式，我們果然還是老人啊。」王瑞瑜、李明德還打小報告表示這首歌真的很難唱，練唱時一度想扁人，後來發現音樂製作人是施孝榮的兒子施少庸，只能摸摸鼻子繼續唱下去，一番話讓全場觀眾大笑不已。

演唱英文歌曲時，王瑞瑜意外失誤搶拍，施孝榮立刻到他身邊搭肩眼神示意，沒想到，當再唱到微風往事時，王瑞瑜再次失誤忘詞，施孝榮直接說：「先生請問？你今天怎麼了？你是最不容易失誤的，今天是不是因為王媽媽在現場你比較緊張？」施孝榮隨後又對王媽媽說：「瑞瑜唱得非常好，我們是故意安排的橋段啦！」逗趣的幫王瑞瑜說話，讓王媽媽和現場觀眾笑聲不斷。王瑞瑜不服氣地大聲疾呼：「施孝榮你才是忘詞王呢。」彼此的互相吐槽也讓大家見識到4位Uncle Encore幾十年的好交情。